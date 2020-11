W audycji „Polski na tapecie” była już mowa o paronimach, czyli wyrazach, które mylimy z powodu ich brzmieniowego podobieństwa (np. adopcja i adaptacja). Teraz – kilka słów o powiedzeniach i cytatach, które również są zniekształcane i przez to źle rozumiane. Wśród nich jest m.in. zdanie z „Potopu” Henryka Sienkiewicza.

Co właściwie oznacza „Kończ waść, wstydu oszczędź”? Czy słów, które padły w trakcie pojedynku Kmicica z Wołodyjowskim, można użyć do zwrócenia komuś uwagi, by przestał się kompromitować? Raczej nie. Kmicic wypowiada te słowa jako prośbę do małego rycerza. To jemu – pokonanemu w walce – jest wstyd. „Kończ waść, wstydu oszczędź” nie jest więc upomnieniem, a prośbą czy wręcz błaganiem.

W programie przyjrzeliśmy się także starożytnej maksymie Heraklita z Efezu i cytatowi z dzieła Mikołaja Reja. Ich omówienie znajdziecie poniżej.