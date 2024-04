To już ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Do wtorku 30 kwietnia należy złożyć deklarację podatkową. Kolejny rok z rzędu można to zrobić w formie elektronicznej, wystarczy zalogować się na platformie podatki.gov.pl.

Żeby było jeszcze łatwiej – “skarbówka” sama przygotowała zeznania podatkowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Mówi Maciej Markiewicz z Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Jeżeli mamy coś do dodania, na przykład coś odliczyć, to wtedy uzupełniamy zeznanie i je wysyłamy. Jeśli nic nie odliczamy, nie musimy nic z tym zeznaniem robić. Zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

I co za tym idzie – automatycznie złożone. A co można odliczyć? Tutaj Markiewicz wskazuje między innymi ulgę na dziecko, internetową oraz darowizny.

Podatnicy, którzy mają coś do rozliczenia, składają je na początku. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często czekają do samego końca. Bo trzeba zapłacić podatek.

Przypomnijmy – jeśli podatnik spóźni się z zapłatą podatku, naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę.