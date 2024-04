Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza i zachęca do udziału w bezpłatnych konsultacjach ze specjalistami. A wśród nich między innymi farmaceuci i psychoterapeuci. Co ważne – udział w spotkaniach jest bezpłatny i nie trzeba wcześniej się zapisywać. Wystarczy przyjść do siedziby NFZ.

Czego można dowiedzieć się na przykład na spotkaniu z farmaceutą? Pytamy o to Joannę Branicką, rzeczniczkę prasową NFZ w naszym regionie.

Zachęcamy, żeby przynieść swój koszyczek z lekami. Skonsultować z farmaceutą nasze leki, bo nie wszystkie można ze sobą łączyć. Tym bardziej, że część leków czy suplementów kupujemy już po wizycie u lekarza.

Zainteresowaniem cieszą się także czwartki z psychoterapeutą.

Współpracujemy ze specjalistą z poradni, działającej w ramach zdrowia psychicznego. Jest to szansa na konsultację z zakresu zdrowia psychicznego, naszych niepokojących sytuacji w domu. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak te fizyczne.

Wszystkie spotkania odbywają się w sali obsługi klienta. Harmonogram konsultacji ze specjalistami znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.