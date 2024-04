W Zielonej Górze już za kilka dni nastąpi formalna zmiana władzy. To efekt wyników wyborów zarówno prezydenckich jak i tych do Rady Miasta.

W magistracie Janusza Kubickiego zastąpi Marcin Pabierowski, a nowa rada zostanie zdominowana przez radnych Koalicji Obywatelskiej. My zapytaliśmy tymczasem wiceprezydenta Zielonej Góry Dariusza Lesickiego, co – jego zdaniem – udało się zrobić w ciągu osiemnastu lat i z czego odchodząca ekipa może czerpać satysfakcję. Lesicki podkreślił, że na sukcesy inwestycyjne spory wpływ miał Uniwersytet Zielonogórski.

Od początku mocno wspieraliśmy różnego rodzaju inkubatory. Tworzą je firmy, które mają swoje podwaliny na uniwersytecie. W tym mieście uniwersytet gra główne skrzypce i on jest motorem rozwoju.

Lesicki dodaje, że jednym z większych sukcesów jest powstanie Europejskiego Centrum Elektromobilności.

Na pewno ECM musi być elementem, który musi być kontynuowany. To jest szansa, abyśmy stali się liderami jeśli chodzi o elementy związane z elektromobilnością. Zmiana systemu komunikacji miasta, wejście w zeroemisyjny transport. Są miasta, które przyjeżdżają do nas, by popatrzeć, jak wygląda ten system.