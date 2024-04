W sobotę w samo południe bardzo ciekawie zapowiadające się lubuskie derby w trzeciej lidze piłkarskiej. Lechia Zielona Góra zagra w Bytomiu Odrzańskim z Odrą.

O tym meczu rozmawialiśmy w audycji „Piłkarska Zielona Góra” z prezesami obu klubów. Piotr Michalewicz, sternik Odry, nie ma wątpliwości: to Lechia jest faworytem.

Co na to druga strona? Prezes Lechii Maciej Murawski jest zdania, że to gospodarze mają na papierze więcej argumentów.

Mecz w samo południe o 12.

