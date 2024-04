Student po godzinach, to program, w którym przybliżamy wam sylwetki naszych studentów,przedstawiamy kulisy życia studenckiego, ale przede wszystkim udowadniamy, że da się połączyć naukę na uniwersytecie ze swoimi zainteresowaniami.

Tym razem gościem studenckiej audycji była Kamila Golik, studentka pierwszego roku Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz aktywna wolontariuszka w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Jej pasją jest pomoc bezdomnym kotom i budowanie w nich zaufania do człowieka.

Kamila w rozmowie z Weroniką Łuczak opowiedziała o tym, jak zaczęła się jej przygoda z wolontariatem w schronisku oraz podkreśliła, że jest on dostępny dla osób już od 16 roku życia, co sprawia, że praktycznie każdy może włączyć się do pomocy potrzebującym zwierzętom. Wspomniała również o aspektach pracy z kotami – zarówno z tymi spokojnymi, jak i tymi wymagającymi więcej cierpliwości i uwagi.

Program na antenie Radia Index w każdy poniedziałek o 12:30.