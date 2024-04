Po trzech porażkach z rzędu, Lechia Zielona Góra udała się do Bytomia Odrzańskiego na derbowe spotkanie z Odrą Skrzynie Zając. Mowa o meczu 27. kolejki, III Ligi, Grupy III. W przypadku obu zespołów, cel był jeden, a było nim zwycięstwo. Ostatecznie, ta sztuka nie udała się żadnemu zespołowi, a derby zakończyły się remisem 2:2.

Pierwsze 20 minut w wykonaniu Odry były fenomenalne, bowiem na prowadzenie wyszła już w 13. minucie rywalizacji. Do bramki Lechii trafił Bartosz Skiba. Gospodarze podwyższyli prowadzenie zaledwie 5 minut później. Tym razem na listę strzelców wpisał się Yevheniy Belych.

Lechia nie złożyła broni, a kontakt złapała po golu Jakuba Kołodennego. Do przerwy było 2:1 dla bytomian. Po wznowieniu gry, Odra mogło odzyskać dwubramkową przewagę, jednak tym razem zabrakło odrobiny szczęścia. Ten fakt wykorzystała Lechia, która na niecały kwadrans przed końcem meczu, za sprawą Sebastiana Górskiego, doprowadziła stan rywalizacji do wyrównania, po czym przejęła inicjatywę. Chwilę później, rywale zielonogórzan byli zmuszeni kończyć mecz w dziesiątkę, bowiem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Oskar Skałecki. Tuż przed ostatnim gwizdkiem arbitra, Lechia mogła przypieczętować triumf. Uczynić to mógł Dawid Dębski, jednak minimalnie chybił, a spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Następny mecz, zarówno podopieczni Andrzeja Sawickiego, jak i zawodnicy z z Bytomia Odrzańskiego zagrają z zespołami z Gorzowa Wielkopolskiego. Odra zmierzy się ze Stilonem w Gorzowie, a Lechia na własnym stadionie, podejmie Wartę. Początek spotkania 4 maja, o 17:00.

Miłosz Weryszko