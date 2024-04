Astronomicznie wysoka porażka koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra na zakończenie rozgrywek w Orlen Basket Lidze.

Zastalowcy doznali porażki w kompromitującym stylu przegrywając w Ostrowie ze Stalą 60:126. To najwyższa porażka w historii meczów zielonogórzan w elicie. Spotkanie właściwie było bez historii. Goście od samego początku nie mieli ochoty na to, by “gryźć parkiet”. Zastal przystąpił do meczu osłabiony brakiem Gligorije Rakocevica i Jeriahe’a Horne’a. To jednak nie usprawiedliwia tak fatalnego występu przyjezdnych na koniec sezonu.

Już po pierwszej kwarcie Stal prowadziła 33:16, a do przerwy było już 73:31 dla ostrowian. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Ostatecznie Zastal uległ Stali różnicą aż 66 punktów.