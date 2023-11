Wojsko oficjalnie wraca do Babimostu. Samorząd podpisał umowę w sprawie przekształcenia lotniska w wojskowe współużytkowanie, co ważne, przy zachowaniu dotychczasowych cywilnych uwarunkowań.

Taka decyzja to pokłosie sytuacji międzynarodowej jak również wojną w Ukrainie. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas konferencji prasowej w Babimoście wspominał o tym, że z takiego rozwiązania nasz region może skorzystać.

Każdy region, który chce się czuć regionem samodzielnym, musi mieć pewne atrybuty swojej samodzielności. Jednym z nich jest lotnisko. Cieszymy się, że pojawił się partner, który może nam ułatwić dążenie do tego celu, by doprowadzić też do końca budowę terminala.