Wodę z przydomowych basenów w Przylepie i okolicach można odprowadzać do kanalizacji miejskiej – informują Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. Jak czytamy w komunikacie spółki: “nie ma przeciwskazań do odprowadzenia wody z basenów przydomowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”. W wynikach próbek wody basenowej z Przylepu i Łężycy, pobranej wybiórczo przez laboratorium spółki, nie wykazano zagrożenia dla systemu kanalizacji sanitarnej.