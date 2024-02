– Prezydent Janusz Kubicki powinien podać się do dymisji, a do Zielonej Góry powinien zostać wprowadzony komisarz – mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Członkowie partii rządzącej odnieśli się do środowej konferencji prasowej w Prokuraturze Okręgowej.

Przypomnijmy, prokuratura zaprezentowała opinie biegłych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Z dokumentów wynika, że doszło do zanieczyszczenia na terenie obejmującym 65 hektarów.

Platforma Obywatelska obarcza pełną odpowiedzialnością za ten stan rzeczy prezydenta Janusza Kubickiego. – Powinien podać się do dymisji – mówił zielonogórski radny Marcin Pabierowski.

Nie zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców, wykazała to prokuratura. Nie słuchał rzetelnych uwag i wniosków, że składowisko należy zlikwidować. Ignorował ten problem nie realizując wyroku sądu mając pieniądze w budżecie, cały czas ten problem odsuwał. Nie ma innego wyjścia jak honorowe podanie się do dymisji, my chcemy wprowadzić komisarza.

Posłankę Elżbietę Polak zapytaliśmy, jak formalnie miałoby dojść do wprowadzenia komisarza w Zielonej Górze.

My nie zajmowaliśmy się procedurę. Zaraz przygotujemy taki wniosek. Przeprowadzenie nie należy do nas, to należy do premiera, wojewoda został o tym poinformowany, otrzymał wszystkie dokumenty.

My dodajmy, że w opublikowanej w środę opinii znalazła się także informacja o zanieczyszczeniu powietrza, do którego doszło w wyniku eksplozji. Potwierdzone zostały również niebezpieczne osady w rzece Gęśnik.