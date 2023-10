Już jest, a za kilka dni zostanie oficjalnie oddana do użytku. W najbliższą niedzielę nastąpi otwarcie ścieżki rowerowej, która połączy Zieloną Górę, Otyń i Nową Sól. Z tej okazji władze miast szykują atrakcje.

Punktem kulminacyjnym będzie godzina 12.30. Właśnie o tej porze do Zatonia mają dojechać rowerzyści, którzy wystartują zarówno z placu Bohaterów z Zielonej Góry jak i z Nowej Soli. A w Parku Książęcym odbędzie się piknik. Mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Rowerzyści spotykają się o godz. 11.00 spotykają się na placu Bohaterów, o 11.30. W tym czasie odbędzie się przejazd rowerzystów z Nowej Soli do Zatonia. O 12.30 spotkają się obie grupy. Po tej godzinie dla chętnych zostanie zorganizowana wyprawa do Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli, tam też są zaplanowane atrakcje dla wszystkich. A następnie będzie można pojechać na most w Stanach.