Dziesięć lat czekali na zwycięstwo w Lesznie kibice NovyHotel Falubazu. I jeszcze poczekają, choć zielonogórzanie pokazali się ze świetnej strony, remisując na „Smoczyku” 45:45!

Mecz rozpoczął się od serii czterech remisów. Spotkanie otworzył „trójką” Jarosław Hampel, a kolejne biegi, choć wygrywali gospodarze też kończyły się wynikiem 3:3.

Wydawało się, że pierwsze drużynowe zwycięstwo zostanie zanotowane w biegu piątym. W nim gospodarze prowadzili 4:2, ale na ostatnim łuku upadł próbujący atakować Rasmusa Jensena Keynan Rew. Skorzystał na tym Przemysław Pawlicki, który zapisał na swoim koncie 1 pkt.

Pierwsze prowadzenie w tym meczu objęli zielonogórzanie. Stało się tak po biegu siódmym, który Falubaz wygrał 4:2. Ze startu było nawet 5:1 dla gości, bo na czele jechali Piotr Pawlicki i Oskar Hurysz. Juniora Falubazu wyprzedzili jednak obaj leszczynianie. Kiedy zapachniało siódmym z rzędu remisem, wówczas defekt zanotował Janusz Kołodziej. Po siedmiu biegach zielonogórzanie prowadzili 22:20.

Dwie odsłony miał wyścig dziewiąty. Najpierw ze startu dobrze wyszedł Jarosław Hampel, ale za jego plecami defekt na pierwszym łuku pierwszego okrążenia zanotował trzeci Bartosz Smektała. Żużlowca Unii nie zdołał ominąć zastępujący w tym biegu Jana Kvecha Michał Curzytek. Zawodnik Falubazu uderzył w Smektałę. Z powtórki został wykluczony jeździec gospodarzy. Druga odsłona też zaczęła się od prowadzenia Hampela, ale na dystansie lidera zielonogórzan wyprzedził Janusz Kołodziej.

Unia po raz pierwszy wygrała drużynowo w wyścigu dziesiątym. Podobnie jak Falubaz w siódmym w stosunku 4:2. Andrzej Lebiediew był szybszy od Piotra Pawlickiego, a Keynan Rew od Krzysztofa Sadurskiego. Po dziesięciu wyścigach znów był więc remis, po 30.

W jedenastej odsłonie mieliśmy pierwszy podwójny triumf. Padł on łupem zielonogórzan. Wygrał ponownie Hampel, a z Keynanem Rew ścigał się o 2 pkt. Przemysław Pawlicki. Pojedynek na kresce na swoją korzyść rozstrzygnął starszy z braci. W dwunastej odsłonie wygraną 4:2 odpowiedzieli gospodarze. Lebiediew z Damianem Ratajczakiem prowadzili nawet 5:1, ale parę Unii zdołał rozdzielić Curzytek. Trzynasty bieg wygrał Janusz Kołodziej, ale za plecami lidera Unii udaną walkę o drugą i trzecią pozycję stoczyli Jensen i Piotr Pawlicki. Falubaz prowadził więc 40:38.

Czternasta odsłona rozstrzygnęła się na kresce. Długo prowadził Przemysław Pawlicki, ale najpierw wyprzedził go Zengota. Do walki na ostatnim łuku włączył się jeszcze Damian Ratajczak. I to nieoczekiwanie junior Unii triumfował, drugi był żużlowiec Falubazu, a trzeci Zengota. Cała trójka niemal równo wpadła na metę.

Przed ostatnim biegiem było 42:42. W gwiazdorskiej obsadzie ostatnia odsłona zakończyła się także remisem. Najpierw prowadzącego Lebiediewa wyprzedził Hampel, a następnie Kołodziej uporał się z Piotrem Pawlickim. Wyścig tak jak cały mecz zakończył się remisem.

Fogo Unia:

9. Bartosz Smektała 4 (2,2,w,0,-)

10. Janusz Kołodziej 10+1 (3,d,3,3,1*)

11. Andrzej Lebiediew 12+1 (1*,3,3,3,2)

12. Keynan Rew 2 (0,u,1,1)

13. Grzegorz Zengota 9 (3,2,3,0,1)

14. Hubert Jabłoński 0 (0,0,-)

15. Damian Ratajczak 8+1 (3,1*,1,3)

16. Antoni Mencel 0 (0)

NovyHotel Falubaz:

1. Jarosław Hampel 14 (3,3,2,3,3)

2. Jan Kvech 1+1 (1*,0,-,-)

3. Rasmus Jensen 5+1 (0,2,1*,2,0)

4. Przemysław Pawlicki 9+1 (2,1,2,2*,2)

5. Piotr Pawlicki 8+1 (2,3,2,1*,0)

6. Krzysztof Sadurski 3+1 (2,1*,0)

7. Oskar Hurysz 2+1 (1*,1,0)

8. Michał Curzytek 3 (1,2)

