Marcin Woroniecki, jeden z koszykarzy Enea Zastal BC Zielona Góra, był gościem magazynu koszykarskiego “Hej Index Kosz”.

Walka o pozostanie w ORLEN Basket Liga, najbliższy mecz we Włocławku przeciwko Anwilowi – to tylko niektóre z tematów, które “poruszyliśmy” w rozmowie z naszym koszykarzem. Zachęcamy do obejrzenia magazynu.

“Hej Index Kosz”, przypomnijmy, w każdy czwartek o godzinie 11.15