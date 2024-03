Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 “Budowlanka” oficjalnie otwarte! To duży sukces zielonogórskiej placówki oświatowej, która będzie prowadzić zajęcia z zakresu budownictwa wodnego i melioracji.

W ramach oddanego do użytku BCU odbywać się będą szkolenia w nowych salach warsztatowych, laboratoryjnych i komputerowych z nowoczesnym sprzętem. Skąd idea, by w Zielonej Górze wybudować takie centrum? Pytamy Małgorzatę Ragiel, dyrektorkę “Budowlanki”.

BCU współpracować będzie z ośrodkami naukowymi, w tym z Uniwersytetem Zielonogórskim, oraz szkołami i pracodawcami. Szczególnie, że technik budownictwa wodnego czy melioracji to zawód z przyszłością. Mówi Jan Warecki, dyrektor zarządu zlewni w Zielonej Górze.

Z powstania centrum cieszył się Janusz Kubicki. Prezydent Zielonej Góry zwracał uwagę, że w naszym mieście to już drugie centrum, pierwsze powstało przy zielonogórskim “Elektroniku”.

To jest jedno z kilku centrów, które powstało w skali całego kraju. Ich nie będzie 10 czy 20, więc to powód do dumy. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że “Budowlanka” jest bardzo dobrą szkołą.