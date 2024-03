Minimalnej porażki doznali szczypiorniści Olimpu AZS UZ. Zielonogórzanie po dramatycznej końcówce przegrali z Reale Astromalem Leszno 26:27.

Początek meczu wyrównany, z lekkim wskazaniem na gości. W końcówce pierwszej połowy akademicy przejęli inicjatywę i do przerwy AZS prowadził 14:12. W drugiej połowie mecz był wyrównany, ale częściej na prowadzeniu byli zielonogórzanie i wydawało się, że to podopieczni Ireneusza Łuczaka sięgną po zwycięstwo. W końcówce Real objął jednak minimalne prowadzenie. Gospodarze mieli szanse wyrównać, ale w ostatniej sekundzie rzutu karnego nie wykorzystał Alan Młynowiak (na zdj.) i punkty pojechały do Leszna.