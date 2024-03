Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia rozgrywek PGE Ekstraligi żużlowej. Jutro w Rzeszowie zespół Enei Falubazu Zielona Góra odbędzie pierwszy w tym roku trening. W klubie szykują się do pierwszych, próbnych jazd, a także do prezentacji zespołu.

Odbędzie się ona w piątek, 22 marca w hali CRS. Czego należy się spodziewać? Pytamy Michała Kocińskiego z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.

Obecni będą wszyscy zawodnicy, nie tylko drużyny ekstraligowej, ale również drużyny U24, także nasi najmłodsi adepci oraz zawodnicy z licencją. Szykujemy dla kibiców dwugodzinne szoł “muzyczno- świetlne”. Wiele akcentów żużlowych i muzycznych coś innego, wymyśleliśmy sobie te konwencję prezentacji inna, niż do tej pory.

Jak słyszymy ma być kilka niespodzianek. Czy kibice mogą poznać jakiekolwiek szczegóły?

Chciałbym, żeby do końca była to niespodzianką. Wejście na prezentację będzie darmowe, na hali CRS będą dwie sceny, a zawodnicy będą wychodzić do piosenki, którą sobie wybiorą.

Przypomnijmy, prezentacja już 22 marca.