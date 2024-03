Po pucharowym zwycięstwie nad Ikarem Zawada, podopieczni Szymona Czarnego podejmowali Avię Siedlnica na inaugurację wiosennych zmagań w A-klasie. Przyzwoita gra Sparty, przyniosła w pełni zasłużone zwycięstwo 2:0 (0:0) w Łężycy.

Gospodarze od początku narzucili swój styl gry. Na prowadzenie mogli wyjść już w pierwszej połowie meczu. Okazje były, ale do szatni oba zespoły schodziły przy bezbramkowym remisie.

Drugą odsłonę rywalizacji, gospodarze rozpoczęli z wysokiego “C”. Do siatki rywala trafił Łukasz Chabiniak. Goście próbowali odpowiedzieć bramką wyrównującą, jednak w doliczonym czasie gry, dzięki drugiemu trafieniu, wygraną przypieczętował Paweł Szpynda.

Z wyniku i czystego konta bramkarza zadowolony był trener gospodarzy Szymon Czarny.

Gdybyśmy byli skuteczniejsi, to mecz byśmy już do połowy pozamykali. My prowadziliśmy grę, goście mieli kontry, które spełzły na niczym. Zero z tyłu też jest ważne, bo obrona się zmieniła względem jesieni.