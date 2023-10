Enea Zastal BC nadal bez zwycięstwa w Orlen Basket Lidze. W trzecim meczu na krajowym podwórku, ale w pierwszym u siebie zielonogórzanie ulegli Treflowi Sopot 85:97.

Podopieczni Žana Tabaka prowadzili przez całe spotkanie, pod koniec trzeciej kwarty przewaga wynosiła już 18 punktów. 7 minut przed końcem spotkania było +16 dla Trefla, ale najciekawsze miało dopiero nadejść.

Spora w tym zasługa Marcina Woronieckiego, który seryjnie zaczął trafiać z dystansu. Gdy za drugi faul niesportowy boisko opuścił najskuteczniejszy w Treflu Jarosław Zyskowski, a wychowanek Anwilu trafił kolejną “trójkę” Zastal zbliżył na 8 pkt. Po kolejnych dwóch “trójkach” Woronieckiego zostały tylko 2 punkty straty i mniej niż 2 minuty do końca meczu, a byłby nawet remis, gdyby swój wsad “dokończył” Michał Kołodziej. Piłka jednak wypadła z kosza. W kolejnej akcji to goście trafili z dystansu i złapali dystans, który do końca już powiększali. Ostatecznie zielonogórzanie ulegli różnicą 12 punktów.

Byłoby znacznie lepiej, gdyby nie przestrzelone rzuty wolne. Zastal trafił za 1 pkt., zaledwie połowę rzutów, tylko 14 z 28 prób. Najwięcej punktów dla zielonogórzan zdobyli gracze obwodowi: Novak Musić i M. Woroniecki, obaj po 22. Dla Trefla wspomniany Zyskowski 20.

Zobaczcie pomeczowe wypowiedzi głównych postaci czwartkowego spotkania.