Przygotowując się do swojej największej premiery, trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy i zajmująca szczyty list przebojów Camila Cabello prezentuje dziś swój nowy singiel i teledysk „Bam Bam” z Edem Sheeranem. „Bam Bam” zostało wyprodukowane w składzie Ricky Reed, Edgar Barerra i Cheche Alara. Piosenkę napisali Cabello, Ed Sheeran i Ricky Reed. Teledysk został wyreżyserowany przez Mię Barnes we współpracy z Davem Meyersem, który stworzył także teledyski „Havana”, „Senorita”, „My Oh My” i „Liar”. „Bam Bam” to pierwsze wydawnictwo artystki w 2022 roku.

Przy utworze współpracowała z z jednym z najważniejszych artystów na świecie, czterokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, Edem Sheeranem. Singiel kontynuuje twórczą współpracę, której początki sięgają hitu Sheerana z 2019 roku „South of the Border” z Camilą i Cardi B. Co najważniejsze, „Bam Bam” zapowiada nadejście jej trzeciego albumu „Familia”, który ukaże się już 8 kwietnia. W zeszłym roku Camila ustanowiła rekord z singlem „Don’t Go Yet”, który zgromadził imponujące 232 miliony streamów w samym Spotify. Urodzona na Kubie piosenkarka i autorka tekstów Camila Cabello wydała swój debiutancki solowy album „Camila” w styczniu 2018 roku, natychmiast zdobywając entuzjastyczne recenzje. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 równolegle z singlem „Havana”, który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Camila stała się wówczas pierwszą solową artystką od prawie 15 lat na pierwszym miejscu trzech najważniejszych list przebojów w tym samym tygodniu. Została również najczęściej odtwarzaną artystką w Spotify.