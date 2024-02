Student Uniwersytetu Zielonogórskiego Daniel “Danti” Hutor ze swoim utworem ,,Queen of the night” zakwalifikował się do preselekcji w tegorocznej Eurowizji. Aktualnie studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Swoją przygodę z graniem na żywo rozpoczął w rodzinnym zespole, zaczęło się o występów na weselach, ale w pewnym momencie artystycznego życia, Daniel postanowił poszukać siebie i swojego gatunku w którym będzie czuł się najlepiej. Produkuje, komponuje, nagrywa, a także poszerza swoją działalność. Wystąpił w Szansie na Sukces, miał okazje współpracować z Januszem Stokłosą w teatrze Buffo. W ubiegłym roku pomyślał, że skoro inni mogli wysłać swoje utwory do preselekcji, to dlaczego by nie spróbować.

Obiecałem sobie, że wezmę w nich udział i dotrzymałem sobie słowa. Co do samej piosenki. To tekst nie powstał typowo pod eurowizje, bo tekst powstał wiele miesięcy wcześniej.

Daniel w rozmowie z Radiem Index zdradził jak wygląda przygotowanie i wysłanie utworu do preselekcji.

Żeby utwór wysłać, to trzeba go najpierw zrobić. Musi być oprawa muzyczna, a ja działałem z jednym z najlepszym producentem w Polsce, który na koncie ma współprace z Dodą czy Grzegorzem Hyżym. Trzeba mieć piosenkę, tekst, trzeba też mieć, co zaprezentować. Wszystkie twoje osiągnięcia jakie zbierałeś przez lata właśnie w takich sytuacjach się przydają.

Daniel w roku 2024 planuje wydać EPkę, więcej o Dantim w rozmowie z cyklu “Gość na 96FM” poniżej utwór zgłoszony do eurowizyjnych preselekcji.