Czego nie dotknie – zmienia się w hit. Nie da się zaszufladkować… Zalia – „kocha i tęskni” w premierowym materiale. Album już w sprzedaży!

Jedyna taka! Śpiewa, a ciepłym głosem czaruje i koi. Pisze teksty, które w mgnieniu oka wpadają w ucho. Tworzy melodie, które bujają albo sprawiają, że zamiast chodzić pędzisz w podskokach. Czasem sentymentalnie i melancholijnie, czasem w rytmie soul, czy r’n’b. „kocha i tęskni” na nowym albumie, który właśnie wkracza na sklepowe półki. Nie da się przejść obojętnie koło jej piosenki, koncertu czy zdjęcia. Ma swój unikalny styl i charakter. Począwszy od lo-fi przez indie pop po r’n’b – jazzuje, improwizuje, zachwyca.

Single zapowiadające album – viralowy „sierpień” i „biegnę”, radiowe „bezsensownie” i „plany” czy chillowe „sentymenty” i „miłosna scena” – osiągnęły miliony odsłon w serwisach streamingowych.

Tak o powstawaniu samej płyty mówi artystka:

„Płyta „kocham i tęsknię” została złożona z masy emocji, uczuć, uniesień, prób i błędów. Przedstawia moją własną drogę szukania siebie, swojego brzmienia, tożsamości jako człowiek i artystka.

Powstawała w zaledwie dwa ostatnie lata, a składają się na nią całe 22 lata mojego życia. W tekstach opisałam to, co czuję, czułam, przeżywam lub przeżywałam. Mimo, że tematy miłosne mogą wydawać się pozornie banalne – to właśnie one w dużej mierze zajmują serce i głowy ludzi w moim wieku – w tym również mnie.

Ten album to ja i to co było mi najbliższe przez ostatni czas, a był to wachlarz pełen przeróżnych emocji.” – Zalia

