Niemal cztery lata po wydaniu świetnie przyjętego na całym świecie debiutanckiego albumu „Rookery”, Giant Rooks wydają wyczekiwany przez fanów drugi krążek. „How Have You Been?” przynosi mnóstwo niezapomnianych popowych momentów ubranych w niepowtarzalne brzmienie Rooks, chwytliwe melodie, dopracowane teksty i wyrafinowane aranżacje.

Tytułowe „Have Have You Been?” to po prostu „jak się masz”?

Zespół z niemieckiego miasta Hamm, które jest ważnym dla transportu w tym kraju węzłem kolejowym, zwraca się w ten sposób do fanów, ale to pytanie można również odwrócić: jak się macie, Giant Rooks? Od wydania pierwszej płyty wiele zdążyło się wydarzyć w obozie grupy, którą tworzą wokalista Frederik Rabe, gitarzysta Finn Schwieters, basista Luka Göttner, klawiszowiec Jonathan Wischniowski i perkusista Finn Thomas. „Rookery” dotarło do trzeciego miejsca na niemieckiej liście sprzedaży, gromadząc w samym 2020 r. ponad 200 mln streamów. Album zdobył kilka wyróżnień i pomógł grupie wyprzedać trasy koncertowe w Niemczech i Europie. Później o grupie zrobiło się jednak ciszej.

– Po sukcesie debiutu byliśmy początkowo trochę oszołomieni – przyznaje wokalista i autor tekstów Frederik Rabe. Zespół skoncentrował się na koncertach, a po dwóch latach w trasie wrócił do wspólnego pisania. – Byliśmy zszokowani tym, jak szybko i sprawnie zebraliśmy się, by móc ponownie pracować razem nad nowymi piosenkami – dodaje Rabe.

Na „How Have You Been?” Giant Rooks podsumowują swoje wzloty i upadki z ostatnich lat w 14 utworach. Wydanie tak długiego, trwającego 46 minut albumu może się w tych czasach wydać kontrowersyjne, ale dla grupy to po prostu część jej tożsamości jako niezależnych muzyków. Mimo powszechnego trendu wydawania coraz krótszych i prostszych piosenek, oni konsekwentnie realizują swoją wizję i pozostają wierni klasycznemu, pełnemu elegancji songwritingowi. Grupa skupia się na głębokich tekstach, wyrafinowanych aranżacjach i podkreślaniu swojego niepowtarzalnego brzmienia, które robi tak samo wielkie wrażenie w studiu, jak i na scenie.