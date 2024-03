„Vesna” to piąty, autorski album w dorobku zespołu. Na płycie znajdziemy wszystko to, do czego zespół nas przyzwyczaił przez ponad dwie dekady działalności. Materiał bardzo energetyczny, z oryginalnymi tekstami, energetyczną sekcją dętą i charakterystycznym brzemieniem folkowym.

Czuć jednak rozwój muzyczny oraz bagaż doświadczeń i inspiracji zebranych podczas setek koncertów, a to oznacza wyczuwalny powiew świeżości.

Nad wszystkim czuwają jak zawsze Piotr „Lolek” Sołoducha oraz Mirosław „Mynio” Ortyński, którzy od początku istnienia zespołu są odpowiedzialni za część twórczą. Jednak tym razem lider zespołu – Piotr Sołoducha – oprócz samej warstwy muzycznej, daje się poznać jako autor tekstów, co do tej pory zdarzało się sporadycznie.

Na płycie znalazły się doskonale znane single „Magnes”, „Neony”, „Nowy moment” i najnowszy, zapowiadający film „Baśka” z Małgorzatą Sochą w roli tytułowej, utwór „Światy dwa”. Dziś wraz płytą swoją premierę ma niezwykły duet Enej z Kwiatem Jabłoni:

– Z Kasią i Jackiem poznaliśmy się 2 lata temu przy okazji festiwalu w Polsacie. Od razu jakoś tak magicznie zaiskrzyło, jakoś tak fajnie było. Od razu. Ciszy zero, rozmów i śmiechów mnóstwo. Tamten wieczór to był jeden z „tych” wieczorów, które pamięta się nawet i do końca życia. Poznaliśmy cudownych ludzi.

Dziś możemy się pochwalić, że cała ta znajomość to nie jest tylko taka sobie znajomość na „cześć, co u Ciebie”. Nagraliśmy wspólnie piosenkę. I dziś właśnie ją Wam zapowiadamy. W naszej historii nagraliśmy już dużo numerów. Zwykle piszemy o tematach lekkich i przyjemnych. Enej od początku miał wprowadzać radość i uśmiech. Czasami jednak potrzebujemy wyrzucić coś z siebie. Tak było przy okazji piosenki „Zagubiony”, tak jest i teraz przy okazji „Nie uprzedził nikt”. Oczywiście każdemu z Was zostawiamy indywidualną interpretację słów. Powiemy tylko, że ten utwór jest dla nas bardzo osobisty i ważny. To, że właśnie tę piosenkę mogliśmy nagrać z Kwiatem Jabłoni jest dla nas wielkim zaszczytem i w tym miejscu chcielibyśmy Kasi i Jackowi serdecznie za to podziękować. – opowiadają o współpracy członkowie zespołu Enej.

Od kwietnia Enej rusza z nowym materiałem w trasę koncertową po Polsce, więc każdy fan znajdzie na pewno miejsce pod sceną swoich ulubieńców. 05.04 grupa pojawi się w zielonogórskim Kawonie.