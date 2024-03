„Ucieczki i powroty” to trzeci studyjny album Baranovskiego. Znalazło się na nim 10 premierowych piosenek, jak zwykle samodzielnie skomponowanych, napisanych i wyprodukowanych przez tego jednego z najbardziej przebojowych autorów w polskiej muzyce pop ostatnich lat.

Od debiutu Baranovskiego minęło pięć lat. W tym czasie wokalista, muzyk, songwriter i producent wydał dwie płyty. Pierwsza zatytułowana „Zbiór” ukazała się w 2019 roku i uzyskała status Złotej Płyty. To na niej znalazły się przebojowe single „Dym”, „Luźno”, „Zbiór” i „Czułe miejsce”.

Dwa lata później swoją premierę miał uhonorowany Platyną drugi album Baranovskiego zatytułowany „Baranovski 2”. Z niego pochodzą kolejne hitowe piosenki: „Momenty”, „Wolność”, „Nie mamy nic” i przede wszystkim „Lubię być z nią”. Ten ostatni singiel był jednym z największych przebojów 2020 roku – dotarł do pierwszego miejsca najczęściej granych piosenek w radiu w Polsce, klipy do piosenki w wersjach albumowej i akustycznej zaliczyły do tej pory blisko 70 milionów wyświetleń.

Pierwszym zwiastunem trzeciej płyty Baranovskiego był wydany jesienią 2022 roku „Joker”. Kolejnymi piosenki „Chcę być sobą” i „Sierpień”. Szczególnie ta ostatnia świetnie poradziła sobie w radiu, stając się jedną z najpopularniejszych polskich piosenek jesieni 2023.

Znany ze swojej ręki do chwytliwych hitowych kompozycji, i tym razem Baranovski sięga po sprawdzone chwyty. Ale „Ucieczki i powroty” to także materiał bardziej organiczny i gitarowy od dotychczasowych albumów autora „Czułego miejsca” i „Sierpnia”.