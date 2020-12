Zamiast na widowni, siadamy w wygodnym fotelu i włączamy komputer. Lubuski Teatr wciąż gra spektakle, tyle że w internecie. Na wirtualnej scenie była już pokazywana bajka „W siódmym niebie”, a w przygotowaniu są następne spektakle.

Dorośli widzowie będą mogli zobaczyć sztukę „Ach, Odessa-Mama”. Dochód z płatnej transmisji zostanie przekazany Szpitalowi Uniwersyteckiemu.

To jest akcja pomocy skierowanej do naszego szpitala, gdzie powstaje oddział typowo covidowy. Brakuje jak zwykle w takich sytuacjach dużo pieniędzy, więc teatr oczywiście przyłącza się do pomocy. Będziemy grali 5 grudnia spektakl „Ach, Odessa-Mama”, nasz przebój.