Po raz kolejny w audycji Student po godzinach Weronika Łuczak rozmawiała o pasjach, pracy i studiowaniu. Tym razem pojawiło się dwóch studentów, którzy większość swojego czasu spędzają na lotnisku i starają się to godzić ze studiowaniem.

W tym tygodniu gość był nie jeden, w rozmowie pojawiło się dwóch studentów mechaniki i budowy maszyn Jakub Graczyk i Piotr Maruszczak, których łączy wspólna pasja, a dokładniej miejsce, bo choć ich zainteresowania delikatnie się różnią, to obydwoje realizują je w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Lotnisko zdecydowanie stało się ich miejscem na ziemi, a w audycji opowiedzieli o tym, jak w ogóle tam trafili i jaka atmosfera na nim panuje. Chłopaki z lotnictwem wiążą swoją przyszłość, a w rozmowie z Weroniką doradzili jakie studia warto wybrać, aby rozwijać się w tym kierunku, co lepsze łączyć swoje pasje ze studiami, a w ich przypadku nawet z pracą. Podkreślili, że nie jest to łatwe zajęcie, ale radość z latania i spędzania czasu na lotnisku, jest w stanie wynagrodzić wszystko.

