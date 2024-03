Piłkarska wiosna rozpędza się na dobre. Jutro do gry wracają w klasie okręgowej i w A-klasowych rozgrywkach. Zorza Ochla, zielonogórski jedynak w „okręgówce” zacznie od wyjazdowego meczu z ŁKS-em Łęknica.

Podopieczni Michała Grzelczyka po jesieni są na czwartym miejscu. Do lidera wprawdzie tracą 11 punktów, ale do wicelidera już tylko 2 „oczka”. Czy w klubie myślą o IV lidze? To pytanie usłyszał w programie Piłkarska Zielona Góra Tomasz Godzisz, prezes Zorzy.

To nie jest ani pierwsze miejsce, ani drugie tylko czwarte. Faktycznie do drugiego miejsca mamy tylko dwa punkty straty. Nie mamy wielkiej “napinki”, ale gramy po to, żeby wygrywać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będziemy odpuszczać w trakcie sezonu. Taka sytuacja nie wchodzi w grę. Staramy się i zobaczymy, jak to wyjdzie.

Jutro piłkarze Zorzy zagrają w Łęknicy z ŁKS-em, z którym niefrasobliwie przegrali na inaugurację sezonu w Ochli 2:3.

Ten mecz był taki, że szybko chcieliśmy o nim zapomnieć. Dostaliśmy na koniec dwie bramki i było po temacie. Żądza rewanżu jest duża. Lubimy tam grać.

Mecz w Łęknicy w sobotę o 15:00, a cały program do zobaczenia na wZielonej.pl.