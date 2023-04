To będzie istny maraton. Instytut nauki o polityce i administracji UZ zaprasza na wspólną powtórkę do matury. I to kilkugodzinną. Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia od godziny 10 do 15.30 w bibliotece uniwersyteckiej na kampusie B.

Na długiej liście powtórkowych tematów znalazły się między innymi konflikty międzynarodowe oraz polityka zagraniczna Polski. O szczegółach mówi dr Arkadiusz Tyda z Katedry Stosunków Międzynarodowych UZ.

W pewny sensie to będzie sprint. Staramy się pomóc tym młodym ludziom w przygotowaniach. Będzie to powtórka humanistyczna. Oprócz wykładów będą też ćwiczenia praktyczne na wzór tych, które mogą pojawić się na maturze.

Udział w powtórce jest bezpłatny. Obowiązują jednak zapisy. Zgłosić się na wydarzenie można poprzez wysłanie maila na adres: a.tyda@inpa.uz.zgora.pl