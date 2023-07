Będzie remont drogi między Zatoniem a Niedoradzem. Taką informację w Radiu Index przekazał Janusz Kubicki.

Przypomnijmy, droga od wielu lat aż prosi się o gruntowny remont, jest w opłakanym stanie szczególnie w części za pałacem w Zatoniu w kierunku Otynia. Prezydent Zielonej Góry zadeklarował, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni.

To prawda, że to jest droga niezgody. Ze strony pani marszałek nie ma zgody, by się coś tam działo. Ale droga będzie wyremontowana, to element skuteczności władz miasta. To, co obiecaliśmy, zostanie zrealizowane.