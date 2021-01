Młodzieżówki Lewicy nakłaniają do szczepień przeciw COVID-19. Federacja Młodych Socjaldemokratów i Młoda Lewica postanowiły wspólnie obalić mity i wyjaśnić wątpliwości co do szczepień. Liczą, że w ten sposób przekonają swoich rówieśników, jak i starsze pokolenia.

Szczepionki zostały stworzone dość szybko, dlatego że materiał genetyczny koronawirusa był znany już w styczniu – przypomniał Witold Grzesiak z Młodej Lewicy.

Szczepionki na COVID-19 są wyjątkowe. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę jest wykorzystywana technologia mRNA. Nie jest to technologia nowa, wymyślona na kolanie. Pierwsze wzmianki o tej metodzie pojawiły się w latach 90. , więc dopracowywana była już 30 lat temu. Szczepionki działają jak instrukcja dla komórek – „uczą” je produkcji specjalnego białka, aby układ odpornościowy mógł szybciej wykryć wirusa.

Młodzież odniosła się również do stanowiska Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień.

Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii. Szczepionki firmy Pfizer zapewniają aż 95% skuteczności. Dzięki zaszczepieniu się możemy powrócić do normalnego funkcjonowania naszego społeczeństwa, przywrócić dawny porządek. Jestem pewna, że wszyscy moi rówieśnicy chcieliby spotkać się ze znajomymi, bez ryzyka zarażenia się wirusem i bez narażenia na zakażenie swoich rodzin, w szczególności osób starszych. Nie zapominajmy również, że spora część uczniów chciałaby powrócić do szkół.

Na szczepienia można się rejestrować za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl lub poprzez numer infolinii 989. Ten drugi sposób to ukłon w stronę osób starszych.

Ewentualnie rejestracji można dokonać bezpośrednio w punkcie szczepień. Są to najczęściej przychodnie, w których mamy swojego lekarza rodzinnego. Należy pamiętać, że podczas zapisywania się na szczepienie będzie potrzebny nasz numer PESEL. Dlatego warto mieć przy sobie dokument tożsamości. Obecnie trwa rejestracja osób w wieku powyżej 80. roku życia. W piątek natomiast, 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby pomiędzy 70. a 80. rokiem życia. Gdy nadejdzie etap, do którego dana osoba się kwalifikuje, wtedy automatycznie zostanie wystawione dla niej skierowanie.

Działacze Lewicy przyznają, że sami słyszeli różne niepotwierdzone teorie na temat szczepień. – Krążą fałszywe informacje po internecie, po mediach społecznościowych, że na przykład ta szczepionka nie była odpowiednio długo badana. A jednak była. Chcemy walczyć z tą dezinformacją – mówi Karolina Jaworska z Federacji Młodych Socjaldemokratów.