Niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze zacznie się w… wodzie i to lodowatej! EKM Lubuskie Morsy zapowiadają, że będzie gorąco i to mimo, że woda na tzw. Dzikiej Ochli będzie mieć zaledwie kilka stopni.

To już trzecie takie morsowanie w ramach finału WOŚP. Ma być kolorowo, tanecznie i bardzo radośnie. Nie zabraknie też licytacji. O nich mówi Jacek Moszyński, jeden z organizatorów i morsów.

Ważnym elementem będzie też zwrócenie uwagi na aspekt zdrowotny. W szczególności na płuca, bo to z myślą o nich gra w tym roku orkiestra. Mówi Radosław Brodzik, zaangażowany w organizację morsowania na Dzikiej Ochli.

Płuca po pandemii, cała akcja jest bardzo ważna. To nagłaśnianie choroby, która będzie rozwleczona w czasie. To będzie zbieranie żniwa bardzo długo. Morsowanie to nie tylko wejście do zimnej wody, ale cały proces dbania o siebie i o swoje zdrowie.