Za nami weekend bez ligowych emocji, ale za to z olbrzymią dramaturgią, którą przyniósł Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu. Po niesamowitym finiszu wygrali gospodarze. Biało-czerwoni na podium wyprzedzili Wielką Brytanię i Danię.

Kibice Enei Falubazu cieszyli się nie tylko ze zwycięstwa Polaków, ale także dobrej postawy w reprezentacji Danii Rasmusa Jensena. Żużlowiec zielonogórskiego klubu nieoczekiwanie okazał się liderem swojej reprezentacji, zdobywając 13 punktów w sześciu startach. Czy to sygnał o gotowości na jazdę w ekstralidze? To pytanie zadaliśmy w magazynie W69 na 96FM Jackowi Frątczakowi.

Wysłał taki sygnał, to jest całkowicie oczywiste. On wiosną pojechał bardzo skutecznie również w sparingu we Wrocławiu. Widać, że warunki torowe i sprzętowe mu tam leżą. Zrobił sobie fajny “challenge”, jeśli chodzi o PGE Ekstraligę 2024, ale najważniejsze rozstrzygnięcia przed nami. Występ w play-offach tegorocznych będzie najważniejszym punktem odniesienia w jego przypadku.

A kto jest na dziś najgroźniejszym rywalem dla Falubazu w walce o elitę. Frątczak uważa, że do tego miana urasta Arged Malesa Ostrów Wlkp.

Dwa czynniki zostały tam naprawione. Pierwsza kwestia to domowy tor, a druga sprawa to relacje między zawodnikami, a trenerem, wynikające też z tematów torowych. W Ostrowie się przelało, przyszedł Grzegorz Walasek, “wywrócił stolik” i skończyło się pole do pogłębiania konfliktu. Wbrew pozorom sytuacja z Zielonej Góry wpłynęła na to, że ostrowianie jadą swój potencjał. Jak polscy zawodnicy będą jechać na swoim poziomie, to będą bardzo groźni. Pozostaje jeszcze pytanie, na ile będą zdeterminowani.