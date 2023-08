Choć nie ma ich na scenie niemal ćwierć wieku, to nadal mają swoich fanów. Co więcej, przybywa nowe pokolenie miłośników kabaretu Potem. Spora rzesza z nich jest spoza Zielonej Góry.

W ten weekend odbędzie się drugi Światowy Zlot Fanów Kabaretu Potem. Za organizację odpowiadają ludzie spoza naszego miasta, jak Anna Kowalska z Warszawy. Siebie nazywa psychofanką kultowego kabaretu i nie wyobrażała sobie, by zlot odbył się gdzieś indziej niż w Zielonej Górze. Co się będzie działo jutro na Placu Teatralnym?

Od 11:00 będziemy się już ustawiać. Wszystko ruszy pewnie ok. 13:00. Będzie karaoke, panele dyskusyjne, ponadto quiz wiedzy. Będziemy się też przebierać za postaci ze skeczów.

Czy będą członkowie legendarnej grupy?

Na pewno będą Leszek Jenek i Mirek Gancarz, może będzie się gdzieś przemykał Władek Sikora. W niedzielę zjawi się współzałożyciel kabaretu Krzysztof Langer z Zielonej Góry.

Zlot potrwa do niedzieli. Organizatorzy zachęcają do bezpłatnej rejestracji, bo to uprawnia do odebrania pakietów. Link do zapisów elektronicznych znajdziecie TUTAJ.