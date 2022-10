Krokodyl pełen atrakcji – to on okazał się hitem podczas konsultacji pod hasłem „Dzieciaki Wybieraki”. I to ta atrakcja pojawi się niebawem w Bajkowej Zagrodzie przy ulicy Botanicznej. Czym jest wspomniany krokodyl? To kompleksowy plac zabaw między innymi z punktem widokowym, ślizgawką i krzywymi lustrami.

Oprócz krokodyla, który uzyskał 334 głosy, maluchom przypadły do gustu również tunel i mini park wodny. Mówi Klaudia Baranowska, dyrektorka departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.

Umowa z projektantem na realizację zadania zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Co dalej? To tłumaczy Paweł Wysocki, radny Zielonej Góry.

Na realizację projektu miasto ma 650 tysięcy złotych.