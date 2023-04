Nie tylko atrakcje dla najmłodszych zielonogórzan, ale również dla tych trochę starszych. Już za kilka Dolina Gęśnika ma mieć nowe oblicze. Wszystko przez modernizację, której podejmuje się miasto.

Tak jak wspominaliśmy, w tym miejscu od ulicy Batorego do Sulechowskiej w pobliżu plaży i oczka wodnego zostaną zamontowane urządzenia linowo-wspinaczkowe. Atrakcją będą też trzy murowane grille. Skąd taki pomysł? Pytamy miejskiego radnego Filipa Grykę.

Stworzyliśmy dwa miejsca w projekcie unijnym do robienia ognisk. Problem jest taki, że to ognisko trzeba zgłosić, ktoś musi się pod tym podpisać. Mieszkańcy nie zawsze tego przestrzegali, były też akty wandalizmu. Pojawił się pomysł,. aby stworzyć stacjonarne grille, murowane z cegły klinkierowej, by można było spokojnie grillować.