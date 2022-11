Czy Uniwersytet Zielonogórski jest tolerancyjny? Czy na naszej uczelni każdy może czuć się równy? Bez względu na swoje pochodzenie, religię lub sprawność fizyczną? Między innymi odpowiedzi na te trzy pytania można było znaleźć podczas konferencji na UZ, właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

W programie konferencji znalazła się między innymi debata pod hasłem “Nasze studentki i nasi studenci z Ukrainy”. Bo jak wiadomo – ze względu na panujący w ich kraju konflikt zbrojny, część ukraińskich studentów trafiła również na naszą uczelnię. Mówi prof. Magdalena Steciąg, pełnomocnik rektora ds. równego traktowania na UZ.

Jak podkreśla prof. Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – nasza uczelnia jest tolerancyjna. A poczucie akceptacji wśród studentów odbija się także na ich wynikach w nauce.

Jeżeli ktoś się źle czuje i jest pomijany, to on nie będzie się dobrze uczył. Wystarczy wspomóc słowem lub poradą, skierować do kogoś kto może pomóc. To już jest dla nich bardzo ważny krok.