To weekend najważniejszych rozstrzygnięć w PGE Ekstralidze. Przed nami faza play-off. Otwiera to rywalizacja zielonogórsko – leszczyńska.

Pierwszy akt meczu RM Solar Falubazu z Fogo Unią odbędzie się przy W69, czyli w miejscu, gdzie dwa tygodnie temu gospodarze pewnie wygrali 52:38. Czy będą w stanie powtórzyć ten świetny wynik? O to pytamy Patryka Dudka, czyli bohatera zielonogórzan z ostatniego meczu w rundzie zasadniczej z Lublina. To Dudek w ostatnim biegu zwyciężył, dzięki czemu Falubaz znalazł się w fazie play-off.

Patrząc na dwumecz w rundzie zasadniczej, to zrobiliśmy najlepszy wynik z Unią. Jedyne, co mnie martwi to to, że Leszno niedawno jeździło u nas i dobrze mogło potrenować na naszym torze, a warunki pogodowe mogą być podobne, jak w tamtym meczu. Myślę, że jeszcze szybciej mogą odczytać warunki torowe. Jest to sport, gdzie ostatnio też nie byliśmy skazywani na sukces z nimi, a udało się wygrać dość wysoko. Na wyjeździe odnotowaliśmy tam dość sporą liczbę punktów. Czuję, że może być lepiej niż w ostatnich latach z Lesznem, w półfinałach.

Jak skopiować tak dobrą jazdę przeciwko aktualnym trzykrotnym mistrzom kraju? – Niby nic dwa razy się nie zdarza, gotowej recepty na to nie mamy – tak uważa Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falubazu.

Zdecyduje dyspozycja dnia, odpowiednie przygotowanie toru, dostosowanie się chłopaków do niego. Tylko to może zdecydować o tym, że uda nam się rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Cy to będzie dużo, czy mało? My będziemy jechać do 15 biegu, a właściwie jest ich 30. Będziemy chcieli rozstrzygnąć to na swoją korzyść, choć będzie to niezwykle trudne zadanie. Wszyscy wiemy, jak silna jest Unia, ale naszym chłopakom też nic nie brakuje.