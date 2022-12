Zbliża się kolejny, 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zielonogórski sztab szykuje się do styczniowego finału licząc na otwartość i szczodrość zielonogórzan.

Pomóc może każdy przekazując ciekawy fant lub gadżet na licytacje. Będą one licytowane na scenie głównej jak również na Allegro. Mówi Filip Gryko – szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.

To jest zawsze tak, że ruch na początku jest bardzo mały, ale im bliżej finału, to wszystko się nakręca. Do tego pomaga nam Jurek Owsiak. Tych propozycji vocherów jest coraz więcej, ale zwykłych giftów. Jakąś pani przyniesie brożkę, druga pani jakiś prezent.