Jakie są najważniejsze wyzwania inwestycyjne w naszym mieście związane z edukacją? O to dziś pytaliśmy Wioletę Haręźlak. Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zielonogórskim Urzędzie Miasta uważa, że rozpoczęty 2024 rok powinien oznaczać duże zmiany, jeśli chodzi o oświatę.

A na naszym zielonogórskim podwórku? Dobiegają końca dwa, ważne zadania. Pierwsze z nich to budowa szkoły na Łężycy.

Nabór do tej szkoły do klas pierwszych ruszy w marcu. Też ogromne wyzwanie, bo nie wiemy, jakie będzie zainteresowanie. Mamy świadomość, ilości dzieci, ale przedszkola są bezobwodowe.

Kolejną inwestycją, na którą „postawiło” miasto jest również rozbudowa żłobka przy ulicy Wiśniowej.

To jest ogromne wyzwanie, jestem dumna, że kolejny raz z programu “Maluch+” udało się uzyskać dofinansowanie. To trudne, w przypadku takiego miasta jak Zielona Góra. program jest dedykowany tym gminom, które w ogóle nie mają żłobka. My mogliśmy rozbudować istniejący żłobek. Do tego mam nadzieję, że rozwiążemy także problem parkowania, co jest istotne w przypadku mam, które przywożą najmłodsze dzieci.