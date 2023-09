Takiej imprezy jeszcze nie było, a na pewno takiej imprezy jeszcze nigdy nie robiliśmy my, czyli Radio Index. Przypomnijmy, w tym roku nasza rozgłośnia obchodzi 25-lecie istnienia. Kumulacja obchodów jubileuszu przypadnie w trakcie tegorocznego Winobrania.

W czwartek, 14 września odbędzie się Szał’n’Show, czyli jubileuszowy koncert. Impreza odbędzie się na scenie, która stanie na Placu Teatralnym. O przygotowania do niej pytamy dyrektora artystycznego, którym jest Romek Awiński.

Zaangażowanych w to jest kilkadziesiąt osób. Mamy wrzesień, ludzie pracują, dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, więc dlatego spotykamy się nocą. To jednak przyjemne, bo tworzenie muzyki jest przyjemne. Jesteśmy spokojni i sprawia nam to niesamowitą frajdę.