W Szatni Akademików dziś o działalności uniwersyteckiej siłowni. Gościem programu był Paweł Przykaza, przedstawiciel AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Siłownia jest dedykowana szczególnie studentom i pracownikom uczelni, ale korzystać z niej mogą wszyscy zielonogórzanie. Warunkiem posiadanie aktywnej legitymacji Akademickiego Związku Sportowego.

To najlepsza siłownia do rozpoczęcia przygody. Większość osób tam ćwiczących to studenci. Atmosfera jest typowo studencka, każdy sobie pomaga. Jak ktoś nie miał styczności wcześniej, to super miejsce. Jak ktoś chce opinii fachowca, to najlepiej przyjść do dra Dawida Krystka, który prowadzi zajęcia z treningu funkcjonalnego w poniedziałki i środy w LO I.