Enea Stelmet Zastal lepszy od lidera Orlen Basket Ligi! Zielonogórzanie wygrali we Włocławku z Anwilem 93:75! To szósty triumf walczących o utrzymanie podopiecznych Virginijusa Sirvydisa.

Czy to sensacja sezonu? Być może, zważywszy na styl, w jakim przedostatni w tabeli Zastal wygrał z czołowym zespołem polskiej ligi. Zielonogórzanie od początku świetnie weszli w mecz. Na półmetku pierwszej kwarty, po akcji Gligorije Rakocevicia było 15:8. Po 10 minutach Zastal prowadził 24:17, a gospodarze mieli na koncie siedem strat.

Druga kwarta to był najlepszy okres gry Anwilu w całym spotkaniu. Po „trójce” Victora Sandersa włocławianie odbili prowadzenie. Do szatni oba zespoły udały się przy dwupunktowym prowadzeniu miejscowych.

Trzecią kwarta znów źle zaczęła się dla Anwilu, a Zastal zdawał się rozpędzać. Gospodarze ponownie popełniali proste straty. Zielonogórzanie tuż po rozpoczęciu tej części gry wrócili na prowadzenie, które systematycznie powiększali. Pod koniec trzeciej kwarty przewaga była już dwucyfrowa, a tę odsłonę Zastal wygrał 31:18.

Gdy wydawało się, że w czwartej kwarcie miejscowi rzucą się na przedostatnią drużynę OBL, ta coraz bardziej odjeżdżała. Gospodarze uporczywie i bezskutecznie próbowali odrabiać straty rzutami z dystansu, a Zastal dokładał kolejne punkty. Zielonogórzanie też na przestrzeni całego meczu nie błyszczeli, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe, jednak, gdy dwie „trójki” dołożył AJ English, było 82:61. Kolejne minuty, to właściwie już do końca bezradność miejscowych i mądra gra długimi akcjami Zastalu. Sensacja stała się faktem! W trzecim meczu Virginijusa Sirvydisa jako pierwszego trenera Zastalu zielonogórzanie wygrali i wykonali tym samym kolejny wielki krok do utrzymania w gronie najlepszych.

W zespole Anwilu najbardziej we znaki dał się Tomas Kyzlink. Czech rzucił 20 punktów, najwięcej we Włocławku. W Zastalu najwięcej, 17 punktów zanotował Darious Hall, 16 to dorobek G. Rakocevicia, a 12 rzucił English, autor również 6 asyst.

W niedzielę, 24 marca Zastal zmierzy się w hali CRS z Polskim Cukrem Startem Lublin (15:30).