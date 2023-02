Można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Przyjmowanie wniosków przez ZUS ruszyło 1 lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął przyjmowanie wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od osiąganych w rodzinie dochodów. Żeby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Środki są wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego. Pisma, informacje i decyzje dotyczące 500 plus przekazywane są elektronicznie przez PUE ZUS.

W przypadku, gdy na platformie pojawi się ważna informacja dotycząca świadczenia, rodzice otrzymają powiadomienie mailem, SMS lub w aplikacji.

Jeśli złożymy prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia ZUS wypłaci pierwsze świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli wniosek wpłynie w maju, świadczenie otrzymamy do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia, także z wyrównaniem od czerwca.

Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły.