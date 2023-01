– Chcemy być ponad podziałami i nie damy się wciągnąć w żaden polityczny konflikt – to słowa Tomasza Siemińskiego z Ruchu Polska 2050.

Nasz dzisiejszy gość pytany był przez nas o to, jak postrzega spór miedzy prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, a marszałek Elżbietą Polak.

Siemiński stwierdził, że na takich konfliktach tracą przede wszystkim mieszkańcy, a ruch nie ma zamiaru opowiadać się po którejkolwiek ze stron.

Stronimy od konfliktów. One pokazują, że prawdopodobnie politycy regionalni odrywają się od rzeczywistości. Nie damy się w to włączyć. Mamy prostą sprawę podziału środków finansowych, powinny być jasne reguły, jeśli je ustalimy, to wtedy sprawa jest prosta i łatwo się nam ze sobą współpracuje.