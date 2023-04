Coraz mniej czasu pozostaje nam do rozliczenia się z fiskusem. Z roku na rok rośnie liczba osób, a nasz region nie jest tutaj wyjątkiem, rozliczających się z Urzędem Skarbowym drogą internetową.

Jak powiedziała w rozmowie z Radiem Index Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze około 70 procent Lubuszan już się rozliczyło z fiskusem za poprzedni rok.

Co prawda zostało kilka dni na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, ale większość mieszkańców już to zrobiła. Mamy 400 tysięcy złożonych wniosków, a szacujemy ze będzie to ok. 580 tysięcy. Tyle osób musi się rozliczyć.