Ponad tysiąc banerów z wizerunkiem posła Łukasza Mejzy usunęły służby miejskie. Usunęły, bo banery pojawiły się na terenie Zielonej Góry bezprawnie. Reklamy wyborcze, promujące kandydata PiS do Sejmu, pojawiły się między innymi przy ulicy Westerplatte.

Usunięcie banerów to jednak nie koniec sprawy. Jak czytamy na facebookowym profilu prezydenta Janusza Kubickiego – “wszczęta została procedura naliczenia opłaty za to, co się stało i nie będą to małe pieniądze (…). To będą dziesiątki tysięcy złotych.”

Przypomnijmy, banery wyborcze posła Mejzy pojawiły się w Zielonej Górze w nocy ze środy na czwartek.