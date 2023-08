Artur Beling i Weronika Łuczak wraz z gośćmi zaserwowali sporą porcję kultury, ale było też sporo miejskich tematów, za sprawą audycji Prezydent na 96 FM.

Plenerowe studio odwiedzili przedstawiciele Tkalni Kreatywności i The Droshkoov Theatre. Co z tego wynikło? Zobaczcie materiał wideo. W czwartek do Weroniki dołączy Mateusz.