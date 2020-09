Zobacz info

Cześć ! :) Zapraszam Was kobietki na wrześniowy kurs taneczny: Salsa Solo dla Pań 😉 poziom podstawowy. Jeśli zawsze chciałaś nauczyć się salsy, warsztaty były dla Ciebie zbyt intensywne, nie wiedziałaś od czego zacząć lub nie możesz opanować kroku podstawowego, nie wiesz ,, co zrobić z rękoma,, to zapraszam na kurs od podstaw 😉 Zajęcia adresuję do dziewczyn w różnym przedziale wiekowym. Będziemy pracować nad techniką ramion/rąk/bioder, nauczymy się podstawowych kroków w różnych sekwencjach oraz...