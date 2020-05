Tak jak już informowaliśmy, 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie. To oznacza, że już za kilka dni będziemy mogli polecieć z Babimostu do Warszawy.

Ze względu na trwający reżim sanitarny będzie jednak kilka istotnych zmian. Przez pierwsze dwa tygodnie będą obowiązywały zmienione godziny wylotów. – Wszystko ze względów bezpieczeństwa – powiedział Radiu Index Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Lot z Warszawy do Zielonej Góry odbywać się będzie o godzinie 7 rano natomiast wylot z Zielonej Góry do Warszawy odbędzie się o godzinie 9.35. Wieczorem z Warszawy wylot nastąpi o godz.17 natomiast do Warszawy o godz. 19.35. Istotne jest to, że do tych nowych godzin wylotów i przylotów dopasowana została siatka połączeń komunikacji dowożąca na lotnisko.